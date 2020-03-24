"رى أسوان": إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه تم إطلاق المياه بترعه دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائى، وجار أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو التى تأتى بغرض خلق محور مرورى جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى فضلاً، عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى، موضحاً أنه يتم حالياً أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمبانى التابعة لها، وقسم المعدات والطوارئ ومقر هندسة وادى الصعايدة ومقر هندسة أدفو شرق إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف، أنه تم تعقيم وتطهير مقر هندسات الرى بكوم أمبو وادفو إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالصالات والجرارات الزراعية ورفعها من أمام مص محطه ٥ أ النقرة وكذلك أعمال ترميم وتدعيم جسر البر الأيمن بطرد محطة ٤ بهندسة وادى النقرة.

وفى السياق ذاته تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهودها المكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت المديرية عن طريق فرقها المتخصصة بأعمال تطهير وتعقيم لمواقف السيارات داخل مدينة أسوان، وذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت فرق الانتشار السريع بفحص ومتابعة العاملين بعدد من البواخر السياحية، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان.

كما، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرى البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى يتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، وذلك استعداداً لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات والهيئات الحكومية خلال الأسبوع الحالى.