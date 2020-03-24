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روسيا تكلف إحدى شركات الطيران بتنظيم عودة مواطنيها من مصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:12 م
روسيا تكلف إحدى شركات الطيران بتنظيم عودة مواطنيها من مصر كورونا
أ ش أ

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كلفت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا، اليوم الثلاثاء، وزارة النقل الروسية، بتنظيم عودة المواطنين الروس من مصر بواسطة شركة الطيران "بيلافيا" من حساب ديونها لروسيا، وذكرت الغرفة - فى بيان نشر على موقع مجلس الوزراء الروسى أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، "تكليف وزارة النقل الروسية بتنظيم نقل المواطنين الروس من مصر بإشراك إمكانيات ووسائل شركة "بيلافيا" للطيران، من حساب ديونها لروسيا مقابل خدمات الملاحة الجوية"، مشددا على وجوب إبلاغ الحكومة بالنتائج حتى 25 مارس.
 
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس فى 14 إقليماً من أقاليم البلاد، بينها 28 فى موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 495 إصابة.
 

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