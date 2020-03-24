اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:25 م
خالد صلاح
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روسيا ترسل سفينة محملة بسيارات إسعاف باتجاه سوريا بعد تفشى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:55 م
روسيا ترسل سفينة محملة بسيارات إسعاف باتجاه سوريا بعد تفشى كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

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قال صحفى من رويترز، إنه شاهد سفينة شحن تشغلها البحرية الروسية، وهى تعبر مضيق البوسفور التركى فى طريقها إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، محملة بسيارات إسعاف، وأعلنت سوريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، بعد نفيها على مدى أسابيع مزاعم المعارضة، بأن المرض وصل بالفعل إلى البلد الذى يعانى من انهيار المنظومة الصحية، وينشط على أرضه آلاف المسلحين المدعومين من إيران.
 
وكانت السفينة العسكرية الروسية "دفينيتسا-50" تحمل على سطحها ثلاث سيارات إسعاف عسكرية على الأقل مع إحدى الحاويات.
 
وتدير روسيا، منشأة بحرية فى طرطوس بسوريا وقاعدة جوية فى اللاذقية، وقال الجيش الروسى أمس الاثنين إن فيروس كورونا لم يصب أيا من جنوده.
 
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو خضع لاختبار الكشف عن الفيروس بعد عودته من سوريا هذا الأسبوع وأن النتيجة كانت سلبية.
 

روسيا

سيارات اسعاف

سوريا

كورونا

فيروس كورونا

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