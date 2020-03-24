روحانى: سيتم تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 18 أبريل تقريبا

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تمديد الإفراج المؤقت عن السجناء إلى 18 أبريل تقريبا. وأضاف أن 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل في إطار إجراءات لاحتواء تفشي كورونا.

وكان قد قال فى وقت سابق، إن إيران ستتغلب بالوحدة على تفشى فيروس كورونا، وأشاد بأطقم الأطباء والتمريض لشجاعتهم فى التصدى للمرض الذى أودى بحياة 1284 شخصا فى بلاده.

وقال في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".