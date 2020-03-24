روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

حالة من الذعر، سيطرت على شعوب العالم وبالتحديد الشعب الصيني والدول المجاورة للصين، بعدما بدأ فيروس كورونا في الانتشار على نطاق واسع، وكان لابد من إيجاد طريقة لمواجهة هذا الغول الذى يهدد الجميع ويتوعدهم بالموت، وبات الأمر يشبه مرض الطاعون في بداية انتشاره فى أوروبا بالعصور الوسطى، بعدما هدد كل بيت، وتجنب الناس التعامل مع بعضهم البعض.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى التقنيات الحديثة التي لجأ إليها العالم لموجهة فيروس كورونا.

- مع تفشى الفيروس القاتل فى مختلف دول العالم

- لجأت العديد من الدول للأدوات التكنولوجية الحديثة لمواجهته

إحدى الشركات الصينية طورت "روبوت ذكى" لتوصيل البضائع سريعا إلى المواطنين.

يقدم المستخدم طلبا عبر الإنترنت

يحدد الروبوت بعدها المسار تلقائيا.

يستلم الروبوت البضائع من داخل السوبر ماركت

يسلمها للزبائن من خلال خاصية التعرف على الوجه

"Alipay Health Code" تطبيق تديره الحكومة الصينية ويُصنِّف الأشخاص إلى 3 ألوان:

أحمر وأصفر وأخضر

الأخضر يعني عدم الإصابة

أصحاب اللون الأصفر أو الأحمر، الأفضل لهم البقاء في المنزل.

طائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات حرارية لقياس درجة حرارة جميع سكان المباني.

الاستعانة بالروبوتات فى 40 مستشفى فى الصين لمساعدة العاملين فى المجال الطبى.

خوذة ذكية لاكتشاف المصابين

تم استخدامها لقياس درجة الحرارة فى نطاق 5 أمتار

إذا كانت نتائج فحص أحدهم إيجابية.

تبعث الخوذة إنذاراً.

هيئة الصحة البريطانية طورت تقنية حديثة لتتبع كورونا.

تظهر مواقع الأشخاص المصابين بالفعل بمجرد تشغيلها .

- تطبيق لغسل اليدين على أنغام الموسيقى

تطبيق لمنع المستخدمين من المرور بجوار أشخاص مصابين