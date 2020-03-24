رمضان محمود السيد مستشاراً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الوقاية ومكافحة العدوى

الشرقية -حمدى عبد العظيم

أصدرالدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق قراراً، اليوم، بتكليف الدكتور رمضان محمود السيد نافع أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق،للعمل كمستشاراً لرئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى.

وقرر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، صرف مكافأة تشجيعية قدرها 400 جنيه لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ، وذلك كتقديراً رمزياً لا يتناسب مع جهودهم غير العادية والمبذولة خلال الفترة الحالية ، وتشجيعًا لهم على مواصلة تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات .

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول والأداء المتميز خلال الفترة الحالية من جميع مقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق من الأطباء ، وهيئة التمريض ، والعاملين الإداريين ، والفنيين ، وتقديرهم للوضع الراهن وسعيهم لتذليل الصعاب وتسيير العمل بكل سهولة ويسر لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى.

ووجه شعلان الشكر لإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وجميع العاملين بها ، لعطائهم الدائم والمستمر وحرصهم على العمل بكل إخلاص وتقديم أفضل أداء، لافتاً إلى أنهم مثال يحتذى به للتفانى وإنكار الذات والعمل بقلب رجل واحد وبشكل دؤوب ، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً ويعينهم على مواصلة العمل والإجتهاد ، وأن يحفظ وطننا الغالى مصر من كل مكروه وسوء.

وتابع شعلان خطة الجامعة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، من خلال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير اليومية على مستوى الكليات والمعاهد والمدن الجامعية وإدارات الجامعة .

تواصل كلية الحقوق تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم والتطهير اليومية لكافة المدرجات ، والمكاتب ، حجرات التدريس للحماية من إنتشار فيروس كوررونا المستجد ، وذلك من خلال توجيهات د.محمد جمال عيسى عميد الكلية ، وتحت إشراف الدكتور سامح التهامى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .