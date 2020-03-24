اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تيسيراً على المواطنين..

رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتى "فورى" و"واتس آب" لسداد فواتير المياه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:52 ص
رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتى "فورى" و"واتس آب" لسداد فواتير المياه المهندس عبد الرؤوف الغيطى - رئيس جهاز الشروق
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتى "فورى" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) على الرقم (01030800683) لتسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة  والاستهلاك الحالى، وذلك تيسيراً على المواطنين بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن خدمة التحصيل "فورى" أتاحت للعميل  سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية (My Fawry )، وسيتم سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه فى أى وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب أو الخدمات الأخرى بمدينة الشروق، كما أن ذلك يأتى فى إطار سعى الجهاز لتطوير الخدمة المقدمة لعملاء منظومة مياه الشرب والارتقاء بالخدمات كافة.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، قد أكد  أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالفة،  وإزالة الشدة الخشبية، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، بإحدى قطع الأراضى بالمجاورة (3) فى المنطقة(السابعة عمارات).

وأضاف أن ذلك الإجراء السريع يأتى فى ضوء ما تم رصده من وجود أعمال بناء جارية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل صاحب العقار  الظروف التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفة.

وأشار إلى أنه تم على الفور تكليف لجنة الإزالة المشكلة بأعضاء من الجهاز وشرطة التعمير، والتمكن من إيقاف إستكمال الأعمال مع الإزالة الكاملة.

وحذر رئيس الجهاز من القيام بأعمال بناء مخالفة حيث إنه لن يتم التهاون وسيتم الإزالة الفورية حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق .

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

سداد فواتير المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الشروق يزيل مخالفة بناء استغل صاحبها الانشغال بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 05:26 م

رئيس جهاز الشروق يُشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:43 م

رئيس جهاز "الشروق" يشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:37 م

جهاز الشروق يسترد 11 وحدة سكنية متعدى عليها ويضبط 8 معدات ثقيلة

الثلاثاء، 10 مارس 2020 11:42 ص

جهاز الشروق يضبط 22 مُعِدة لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة‬

الأربعاء، 04 مارس 2020 11:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة