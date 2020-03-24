رئيس جهاز الشروق يعلن تفعيل خدمتى "فورى" و"واتس آب" لسداد فواتير المياه

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تفعيل خدمتى "فورى" لسداد فواتير مياه الشرب، و (واتس آب) على الرقم (01030800683) لتسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق إرسال صورة واضحة للعداد مبين بها القراءة والاستهلاك الحالى، وذلك تيسيراً على المواطنين بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن خدمة التحصيل "فورى" أتاحت للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ شركة فورى المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية (My Fawry )، وسيتم سداد القيمة عن طريق رقم حساب العميل المدون بفاتورة المياه فى أى وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية مع قرب تفعيل السداد عن طريق ماكينات الصراف الآلى، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب أو الخدمات الأخرى بمدينة الشروق، كما أن ذلك يأتى فى إطار سعى الجهاز لتطوير الخدمة المقدمة لعملاء منظومة مياه الشرب والارتقاء بالخدمات كافة.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، قد أكد أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالفة، وإزالة الشدة الخشبية، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، بإحدى قطع الأراضى بالمجاورة (3) فى المنطقة(السابعة عمارات).

وأضاف أن ذلك الإجراء السريع يأتى فى ضوء ما تم رصده من وجود أعمال بناء جارية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل صاحب العقار الظروف التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفة.

وأشار إلى أنه تم على الفور تكليف لجنة الإزالة المشكلة بأعضاء من الجهاز وشرطة التعمير، والتمكن من إيقاف إستكمال الأعمال مع الإزالة الكاملة.

وحذر رئيس الجهاز من القيام بأعمال بناء مخالفة حيث إنه لن يتم التهاون وسيتم الإزالة الفورية حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق .