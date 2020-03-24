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رئيس جامعة حلوان: انتظام العملية الدراسية بكليات الجامعة أون لاين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
رئيس جامعة حلوان: انتظام العملية الدراسية بكليات الجامعة أون لاين الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، على انتظام العملية الدراسية داخل كليات الجامعة من خلال إتاحة المواد الدراسية أون لاين للطلاب بمختلف الكليات منذ إصدار القرار الرئاسي بتعليق الدراسة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا مستجد.

وأشار الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ" اليوم السابع" إلى أن الجامعة تواصل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال العمل على اتخاذ خطوات نحو تعقيم وتطهير كافة مبانى ومنشآت الجامعة الواقعة داخل الحرم الجامعى وخارج الحرم ، إضافة إلى تعقيم المدينة الجامعية بعد إخلاءها من الطلاب.

وكانت وضعت الكليات العملية بجامعة حلوان خطة فعالة لتفعيل نظام التعليم عن بُعد، وذلك بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،وذلك فى إطار إجراءات الصحة والسلامة التي تتبعها جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ووفقا للتوجهات العامة للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات،

ووجه  الدكتور ماجد نجم ، رئيس الجامعة بتفعيل منصات التعلم الافتراضية خلال هذه الفترة بجميع الكليات، وضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حرصا على وقت الطلاب والطالبات، وحتى يتم تمكين طلاب الجامعة من متابعة دروسهم ومحاضراتهم، وتحصيل العلوم حسب المقررات بكل كلية، كذلك طالب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بضرورة التطوير الذاتي للوصول إلى الهدف الأساسي من اللجوء إلى هذه المنظومة المتطورة في التعلم  بحيث يمكن تطبيقها في أي وقت، موجها بالتوسع في التعليم الالكتروني، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلية الطب جامعة حلوان أوضح  الدكتور ممدوح مهدي ، عميد الكلية أن هناك موقع إلكتروني لكل فرقة من فرق الكلية وأن هناك مقررات متاحة فعلياً للطلاب وتتضمن المحاضرات والمعامل ومعامل المهارات والكتب الدراسية ولينكات تعليمية وفيديوهات ويتم تحديث هذه المقررات بإستمرار لضمان نشر أحدث ماتوصل اليه العلم، كما أنه بعد عملية تعليق الدراسه قامت الكلية بالبدء بتسجيل كافة المحاضرات والمعامل وتم عقد العديد من المحاضرات التفاعلية مع الطلاب بكافة الفرق، مؤكدا أن كلية الطب تتطلع خلال الفترة القادمة لإنشاء منصة موحدة عليها مادة علمية أصيلة تحترم حقوق الملكية الفكرية وفق أحدث النظم العالمية.


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كورونا

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