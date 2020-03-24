اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يجتمع بعمداء الكليات والطلاب عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:37 م
رئيس جامعة بنها يجتمع بعمداء الكليات والطلاب عبر الفيديو كونفرانس اجتماع مجلس جامعة بنها عبر الفيديو كونفرانس
القليوبية نيفين طه

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عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اجتماعا مع عمداء الكليات ومجموعة من الطلاب من كل كليات الجامعة وذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال اللقاء على انتظام العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتى تم توجيهها عقب قرار تعليق الدراسة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اطمأن السعيد على رفع المناهج الالكترونية للفرق الدراسية بالكليات على مواقع اعضاء هيئة التدريس بالبوابة الالكترونية والكليات وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة ووصولها الى الطلاب بكل سهولة ويسر.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن منظومة التعليم عن بعد داخل الجامعة وكلياتها تسير بشكل منتظم بعد قرار تعليق الدراسة مضيفا ان الجامعة كانت تعمل منذ فترة على ملف التحول الرقمى واتاحة بعض المقررات الدراسية للطلاب من خلال التعليم عن بعد.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربى على انتظام خطة التعليم عن بُعد، والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب للإجابة عن أى تساؤلات او استفسارات حول المناهج الدراسية.، والالتزام برفع المناهج والمحاضرات من خلال المواقع الإلكترونية للجامعة والكليات.

واضاف المغربى أن تم تشكيل غرفة عمليات طارئة للتعليم عن بعد تعمل طوال ايام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى الخامسه مساءا يوميا من خلال خبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمتابعة العملية التعليمية حيث تقدم فرق التقنيات المعلوماتيه الدعم لكل كليات الجامعه ووحدات تقنيات المعلومات بالكليات كما تقوم الغرفة بتوفير سرعات عاليه للانترنت لسرعه رفع المحاضرات والتمارين للطلاب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى انه تم ايضا الاطمئنان على استمرار العملية التعليمية لبرامج الدراسات العليا وإتاحة المحاضرات والمناهج للطلاب الكترونيا عبر المواقع الرسمية للجامعة وكلياتها.

ومن جانبهم، أكد الطلاب على التزامهم بالتواجد بمنازلهم كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحرصهم على متابعة العملية التعليمية والمحاضرات والمناهج الدراسية عبر المواقع الإلكترونية للجامعة والكليات.

 

 

 


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