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رئيس تونس وملك المغرب يتناولان هاتفيا مواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:09 م
رئيس تونس وملك المغرب يتناولان هاتفيا مواجهة جائحة كورونا رئيس تونس وملك المغرب
كتب محمد تهامى زكى

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أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مكالمة هاتفية مع جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.

ووفقا لحساب الرئاسة التونسية عبر تويتر، تناولت المحادثة الأوضاع الصحية فى كل من البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون واعتماد مقاربة إقليمية ودولية فى مواجهة جائحة كورونا.

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من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 114 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أنه وإلى حد الآن تمكنوا من إجراء 1211 تحليل.

وأفادت الوزارة بأن الحالات تتوزع على 17 ولاية، وهي تونس (34)، أريانة (20)، بن عروس (12)، مدنين (09)، تطاوين (06)، سوسة (06)، المنستير (07)، صفاقس (05)، المهدية (03)، القيروان (02)، بنزرت (03)، نابل (01)، قفصة (01)، قابس (01)، قبلي (01)، منوبة (01)، زغوان (01).

يذكر أن تونس سجلت حتى الآن 3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة من الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت الصحة التونسية أنه تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأمن الصحي للبلاد

 


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