رئيس باتا: الرئيس جهز البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبى

كتب عبد الحليم سالم

أشاد اللواء مهندس شكرى حماد رئيس مجلس إدارة شركة باتا والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بالخطوات التحفيزية التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتنمية ودعم الاقتصاد ، ولا سيما التوجيه بضخ مليارات في سوق المال لاستعادته توازنه.

أضاف شكرى حماد لـ"اليوم السابع" إن بداية الإصلاح كانت بالقرارات الجريئة وتحرير سعر الصرف في عام 2016 ،ثم تهيئة البنية الأساسية التي تشمل المرافق كلهابجانب البنية التكنولوجية ، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر الفترة المقبلة.

أوضح إنه بتهيئة البنية فإن أي مستثمر لم تعد لديه مشكلات سواء في الأراضى الصناعية المنتشرة في كل المحافظات ، وعلى محور قناة السويس بمحافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد ،أو في الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز ، موضحا أن ذلك سيدفع الشركات الحالية للقيام بتوسعات مستقبلية لها .

وأشار اللواء شكرى حماد، إلى أن خفض سعر الفائدة سيوسع من إنشاء المشروعات، وبالتالى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، لافتا أن القرار سيساعد الشركة على التوسعات، وتحقيق فرص نجاح أفضل الفترة المقبلة خاصة أن الشركة تقوم بعملية توسعات وتطوير وافتتاح عدد من الفروع التابعة فى محاولة لزيادة الإيرادات، نتيجة رفع معدلات الإنتاج وتنشيط التسويق، وذلك بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.