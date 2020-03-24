رئيس ايتيدا: توقف البرامج التدريبية لمركز تقييم هندسة البرمجيات وتقديمها أون لاين

كتبت هبة السيد

قالت الدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لليوم السابع، ان البرامج التدريبية لمركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات توقفت، تنفيذا للإجراءات التى تقوم بها الدولة لوقف التجمعات، ونبحث الية استكمالها مع المتدربين اونلاين، إلا إنها اوضحت إن غالبية البرامج التدريبية التى تشرف عليها الهيئة عبر مركز الإبداع وريادة الأعمال تتم اونلاين مثل رواد تكنولوجيا المستقبل، وإفريقيا لابداع الالكترونيات عبر برامج لشركات عالمية.

ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل هى مبادرة رئاسية تم إطلاقها منذ ثلاث سنوات تستهدف تدريب 16 الف شاب مصرى فى التخصصات التكنولوجية المختلفة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، أما مبادرة افريقيا لابداع الالكترونيات فهى مبادرة رئاسية تك إطلاقها منذ عامين وتخجف لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي وإنشاء 100 شركة ناشئة فى تخصصات التطبيقات الالكترونية و الالعاب الرقمية.

وكان الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، قد صرح لليوم السابع، فى مطلع يناير الماضى، أن مركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات يمتلك نحو 5500 شخص مختبر برمجيات مؤهلين بأفضل الشهادات العالمية فى تخصصات اختبار برمجيات المحمول و اختبار أمان البرمجيات و برمجيات التأمين ونستهدف لزيادتهم لنحو 10 الاف مختبر خلال عامين لتضع مصر بمركز متميز فى خدمات اختبار البرمجيات على مستوى العالم.

وأكد عثمان إن مركز اعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة اعتمد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز المصرى فى الصين الى 20 شركة.

وتابع قائلا : " مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال فى دول مثل بنجلاديش و فيتنام و باقى قارة اسيا الى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات اعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى، وهو ما يشير أيضا اننا نقدم خدمات عالمية من الهيئة عبر المركز لشركات خارج الحدود المصرية على مستوى العالم.