رئيس الوزراء الروسى يأمر بتخصيص مزيد من مختبرات الفحص للكشف عن كورونا

أمر رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين بتسخير قدرات إضافية لإجراء اختبارات فيروس كورونا وإبلاغ الروس عن التدابير الوقائية وأعراض الإصابة بالمرض، ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن قائمة التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء التي نُشرت على موقع مجلس الوزراء على الإنترنت اليوم الثلاثاء، أن ميشوستين كلف الهيئة الفدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، وحكومة موسكو والسلطات التنفيذية الإقليمية بتطوير مخطط لتسريع عملية تسخير المختبرات الإضافية للسكان لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن عدوى فيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء الروسي أوامر لهذه الجهات المعنية "باتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى التأكد من إبلاغ المواطنين بدون أي تأخير بنتائج الدراسات الجديدة للكشف عن وجود عدوى بفيروس كورونا التي يجريها مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية".
وكلف رئيس الوزراء الروسي أيضا وزارة الصحة وهيئة مراقبة حقوق المستهلك "بالموافقة على التعليمات والمبادئ التوجيهية للتعاون مع المواطنين" من حيث إعلامهم بالأعراض وسبل الوقاية والتدابير والإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها على وجه السرعة في المؤسسات الاجتماعية والشركات "في حالات مختلفة تتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا".
جدير بالذكر أن آخر موعد لتنفيذ هذه التعليمات هو غدًا الأربعاء.
وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية،أعلنت اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاء على الموقع الرسمي للهيئة الروسية: خلال الفترة السابقة من عام 2020، تم إخضاع 149 ألفًا و745 شخصًا للإشراف الطبي في روسيا، ولا زال هناك 93 ألفًا و677 شخصًا تحت الإشراف".
ونسبت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إلى مصدر في مقر العمليات تأكيده أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو.
وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.
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