رئيس الوزراء الروسى يأمر بتخصيص مزيد من مختبرات الفحص للكشف عن كورونا

وأصدر رئيس الوزراء الروسي أوامر لهذه الجهات المعنية "باتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى التأكد من إبلاغ المواطنين بدون أي تأخير بنتائج الدراسات الجديدة للكشف عن وجود عدوى بفيروس كورونا التي يجريها مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية".

وكلف رئيس الوزراء الروسي أيضا وزارة الصحة وهيئة مراقبة حقوق المستهلك "بالموافقة على التعليمات والمبادئ التوجيهية للتعاون مع المواطنين" من حيث إعلامهم بالأعراض وسبل الوقاية والتدابير والإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها على وجه السرعة في المؤسسات الاجتماعية والشركات "في حالات مختلفة تتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن آخر موعد لتنفيذ هذه التعليمات هو غدًا الأربعاء.