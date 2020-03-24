دار الإفتاء: فى أول ليلة من شعبان أكثروا من الدعاء لرفع الوباء

كتب على عبد الرحمن

دعت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإكثار من الدعاء لرفع الوباء عن مصر، قائلة:"هذه أول ليلة من شهر شعبان، أكثر فيها من الدعاء لرفع الوباء".

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أكدت أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.