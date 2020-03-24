خليك إيجابى.. صاحب ورشة بسوهاج يمنع دخول غير العاملين لمواجهة كورونا "صور"

كتب أحمد عبد الهادى

￼رصدت عدسة اليوم السابع بعض الورش المتواجدة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، شاب يدعي "محمود مصطفي " قام بكتابة لافته تحمل عبارة " ممنوع الدخول لغير العاملين" فيما قام بكتابة اسمائهم علي محل عمله خوفا من دخول أشخاص غرباء عن المكان، وأوضح محمود، أن هذا الإجراء اتخذه لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والتزاما بطرق الوقاية الصحيحة ألتي اصدرتها الدولة في الأيام الخيرة، فيها يقوم يوميا بتعقيم مكان عمله باستخدام المطهرات ومواد التطهير.





ودشن عدد من الشباب مبادارات إيجابية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، وتعقيم المساجد قبل إغلاقها بالإضافة إلى قيام بعض المصالح الأخرى بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين خوفا من انتشار المرض .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.