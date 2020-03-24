حملة مكبرة بشبرا الخيمة والخانكة وغلق وتشميع 10 محال لمخالفة تعليمات الحظر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة مكبرة لتفعيل وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتحديد فترات العمل بالمحال والمنشآت المنصوص عليها بالقرار منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، والتى من شأنها تقوم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورافق الحملة قوات الأمن بقيادة اللواء أحمد السيد، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاون المباحث محمد هانى، للمرور الميدانى بجميع أرجاء الحى للتأكد من تفعيل القرار وإلزام الجميع بفترات العمل المخصصة والمنصوص عليها، وتم استصدار قرار غلق وتشميع 10 محال ومقاهي مخالفة لوقت الحظر، وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية فى الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

فيما شن مجلس مركز ومدينة الخانكة بقيادة العميد خالد كشك، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، والنقيب إبراهيم عبيد مركز شرطة الخانكة، والسيد الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، وصباح ابراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، حيث تم متابعة والمرور علي المحالات للتأكد من تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء والمحافظ بغلقها في الموعد المحدد لها.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه تم التأكد من إلتزام جميع المحال العامة والمولات التجارية والمقاهي بالوحدات المحلية بقرار رئيس الوزراء، والغلق في الموعد المحدد، حفاظا على صحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



حملة للمرور على المحال بالخانكة



حملة مرور على المحال بالخانكة



غلق محال شبرا الخيمة