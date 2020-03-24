حملات مكثفة لتنفيذ قرار إغلاق المطاعم والمحلات في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا حملات مكثفة لتنفيذ قرار اغلاق المحلات والمطاعم فى السابعة مساء حيث ترأس العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اليوم حملة متابعة تنفيذ قرار إغلاق المطاعم والمحلات التجارية الصادر من رئيس مجلس الوزراء و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كرونا وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر مخالفة القرار.

و ناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهه فيروس كورونا مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بمركز ابوقرقاص مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات.

و قد أكد أن أجهزة المركز في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهه فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وفى مركز مغاغة قام أحمد راشد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بغلق جميع المقاهى و الكافيهات و الملاعب و المراكز التجارية و المحال العامة و بحضور محمد عيد بيومى مساعد رئيس المركز و أبوالمجد جمعة مدير الأشغالات بالمركز و بتأمين من وحدة مباحث مغاغة و مركز شرطة مغاغة

وأكد أبوالمجد جمعة مدير الأشغالات بالمركز أن متابعة تنفيذ القرار سارية على مدار اليوم لردع من يخالف التعليمات حفاظاً على سلامة و صحة المواطنين

وفى بنى مزار قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة عن طريق ادارة الاشغالات والازالات بحملة غلق عدد من المقاهى والكافتيريات والمحلات بمدينة بنى مزار فى اطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

ومن ناحية أخرى تلقت منظومة الشكاوى الحكومية شكوى بشأن تراكم مخلفات بجوار مسجد الوسية بقرية ابشادات بمركز ملوي حيث نظمت الوحده المحليه حمله لرفع المخلفات تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بالاستجابه لشكاوي المواطنيين وحلها فورا.