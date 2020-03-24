اليوم السابع
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حماية المستهلك ببنى سويف تضبط مستحضرات تجميل تالفة وتحرر 14 محضرا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:05 ص
حماية المستهلك ببنى سويف تضبط مستحضرات تجميل تالفة وتحرر 14 محضرا حملة حماية المستهلك ببنى سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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أعلنت محافظة بني سويف ، عن تكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق ، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة كافة صور الاحتكار والتلاعب في الأسعار والغش التجاري ، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة ، ضمن خطة شاملة يشرف عليها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، في اطار تنفيذ جهود وتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء. 

وأشار بيان صحفي إلى شن الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة  حملة رقابية مساء الاثنين ، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ، شملت مخالفات  تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، علاوة على كميات من مستحضرات تجميل تالفة و غير صالحة للإستخدام الآدمي. 

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف بتخصيص رقم على الواتس آب رقم(01552190365)، لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة ومايماثلها،والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أوالسلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات ، وتم ربط الرقم على غرفة أزمات المحافظة لسرعة التعامل مع الشكوى وازالة أسبابها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما كثفت محافظة بني سويف حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ، والتى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة ، واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم تجاه المحال التي تم تلتزم بالإعلان عن أسعار بعض السلع ، وضبط كميات كبيرة من الكلور والمواد المطهرة قبل بيعها في السوق السوداء. 

 


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