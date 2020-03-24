حكومة تايوان: عدد إصابات كورونا يتجاوز 200 للمرة الأولى

رويترز

أعلنت حكومة تايوان اليوم الثلاثاء 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215. وأضافت الحكومة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وكانت الحكومة التايوانية قد قالت إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب فى إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملى تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين فى الوقت الذى تواجه فيه زيادة فى حالات الإصابة بين الوافدين.

ونالت تايوان إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

وطلبت الحكومة بالفعل من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب.

وكتبت الرئيسة تساي إينج وين في صفحتها على فيسبوك "سواء كنت تايوانيا أو أجنبيا في تايوان، نحن جميعا في نفس المركب في مواجهة الفيروس".

وقال وزير الصحة تشن شيه تشونج في مؤتمر صحفي إن جميع الأشخاص الذين يدخلون تايوان سيخضعون للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.