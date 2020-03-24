حظر التجول لمدة أسبوعين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تعلن قرارات حاسمة لمواجهة كورونا.. حظر التجول لمدة أسبوعين.. إيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا.. غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا والغلق التام يومى الجمعة والسبت.. استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت.. إغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية.. تعليق الخدمات.





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ـ الحكومة تعلن قرارات حاسمة لمواجهة كورونا.. حظر التجول لمدة أسبوعين.. إيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا.. غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا والغلق التام يومى الجمعة والسبت.. استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت.. إغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية.. تعليق الخدمات الحكومية للمواطنين ويستثنى مكاتب الصحة.. غلق كل النوادى الرياضية وصالات الألعاب الرياضية.. مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات 15 يوماً.. استمرار تخفيض حجم العمالة فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوماً إضافية.. استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من القرارات السابقة





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