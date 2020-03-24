اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حظر التجول لمدة أسبوعين.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:08 م
حظر التجول لمدة أسبوعين.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تعلن قرارات حاسمة لمواجهة كورونا.. حظر التجول لمدة أسبوعين.. إيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا.. غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا والغلق التام يومى الجمعة والسبت.. استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت.. إغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية.. تعليق الخدمات.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ السيسى: رهانى دائماً على وعى الشعب المصرى.. الرئيس: الدولة تتصدى لمواجهة أى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم
 

ـ الحكومة تعلن قرارات حاسمة لمواجهة كورونا.. حظر التجول لمدة أسبوعين.. إيقاف وسائل النقل العام والخاص من 7 مساء وحتى 6 صباحا.. غلق المحال التجارية من 5 مساء وإلى 6 صباحا والغلق التام يومى الجمعة والسبت.. استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت.. إغلاق المقاهى والملاهى والنوادى الليلية وأى منشآت أنشطة ترفيهية.. تعليق الخدمات الحكومية للمواطنين ويستثنى مكاتب الصحة.. غلق كل النوادى الرياضية وصالات الألعاب الرياضية.. مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات 15 يوماً.. استمرار تخفيض حجم العمالة فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوماً إضافية.. استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من القرارات السابقة


 

ـ عقوبات الطوارئ على المخالفين من غرامة 4000 جنيه حتى الحبس
 

ـ مدبولى: الشكر لجميع الأطقم الطبية على دورهم بخط مواجهة الفيروس


 

ـ رئيس الوزراء للشباب: لا تستهتروا بالأمر فتكونوا سببا فى ضرر أسركم
 

ـ وزير الإعلام: حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين

 

ـ إيقاف حركة القطارات والمترو خلال الحظر والبنوك تعدل مواعيدها

p

السيسي

رئيس الوزراء

حظر التجول

وزير الاعلام

وزارة الداخلية

وسائل النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة