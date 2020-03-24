اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عمال وراء سرقة 100 ألف جنيه من صيدلية فى الزيتون

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:27 م
حبس 3 عمال وراء سرقة 100 ألف جنيه من صيدلية فى الزيتون كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أمرت نيابة الزيتون، بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صيدلية كانوا يعملون بها، بسبب وجود خلافات مع مالكها.

 

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بالزيتون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من (مالكة صيدلية كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكها "مستأجرة لأحد الأشخاص" ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (عمال سابقين بذات الصيدلية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 


اخبار الحوادث

الزيتون

عقوبة السرقة

سرقة صيدلية فى الزيتون

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة