حبس 3 عمال وراء سرقة 100 ألف جنيه من صيدلية فى الزيتون

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صيدلية كانوا يعملون بها، بسبب وجود خلافات مع مالكها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة كمية من الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بالزيتون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من (مالكة صيدلية كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكها "مستأجرة لأحد الأشخاص" ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (عمال سابقين بذات الصيدلية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.