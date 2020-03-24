حاكم إمارة الشارقة عن كورونا: "نحن فى ابتلاء ورب ضارة نافعة".. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، "الله يبتلى الناس نحن فى ابتلاء"، مؤكدا "رب ضارة نافعة والأزمة الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا" تعد فرصة للجلوس مع الأبناء وتدريسهم والاهتمام بهم، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تعلمنا عدم البذخ والإسراف، متمنياً للجميع السلامة والاطمئنان، إذ أن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام الشخص ليحمي أسرته وأبناءه هو عدم الخروج من المنزل.

وتابع خلال مداخلة تلفزيونية مع تلفزيون الإمارات، بأن شخص لم يعزل نفسه تسبب في إصابة 17 شخصاً بفيروس كورونا والحكومة تقول "إحم نفسك ..احجز نفسك"، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على مستوى الإمارات تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشكل سليم، مهيباً بجميع فئات المجتمع الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتهم.

ووجه رسالة شكر لجميع العاملين من كوادر طبية وتمريضية وأمنية لمساهمتهم في حماية الإنسان والحد من انتشار فيروس "كورونا" والعدوى، مؤكداً سموه أنهم يعتبرون في جهاد عن الوطن.