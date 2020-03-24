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حاكم إمارة الشارقة عن كورونا: "نحن فى ابتلاء ورب ضارة نافعة".. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:00 م
حاكم إمارة الشارقة عن كورونا: "نحن فى ابتلاء ورب ضارة نافعة".. فيديو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، "الله يبتلى الناس نحن فى ابتلاء"، مؤكدا "رب ضارة نافعة والأزمة الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا" تعد فرصة للجلوس مع الأبناء وتدريسهم والاهتمام بهم، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تعلمنا عدم البذخ والإسراف، متمنياً للجميع السلامة والاطمئنان، إذ أن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام الشخص ليحمي أسرته وأبناءه هو عدم الخروج من المنزل.

 

وتابع خلال مداخلة تلفزيونية مع تلفزيون الإمارات، بأن شخص لم يعزل نفسه تسبب في إصابة 17 شخصاً بفيروس كورونا والحكومة تقول "إحم نفسك ..احجز نفسك"، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على مستوى الإمارات تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشكل سليم، مهيباً بجميع فئات المجتمع الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتهم.

 

 

ووجه رسالة شكر لجميع العاملين من كوادر طبية وتمريضية وأمنية لمساهمتهم في حماية الإنسان والحد من انتشار فيروس "كورونا" والعدوى، مؤكداً سموه أنهم يعتبرون في جهاد عن الوطن.

 

وكانت أعلنت الحكومة الإماراتية، أمس الاثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن شخصا واحدا نقل العدوى إلى 17 آخرين.وأوضحت وكالة أنباء "وام" أن رصد الحالات تم من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليصل إجمالي الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس في الإمارات إلى 198.

 

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، إن إحدى الحالات المعلن عنها الاثنين، كانت عائدة من السفر ولم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل.

 

وذكرت أن حالات الإصابة تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وإثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وأيرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا.

 

وتعاقب الإمارات المصاب بكورونا بالحبس 5 سنوات والغرامة حال تعمده إصابة الآخرين، وكانت أكدت وزارة العدل بالإمارات أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية تسري على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.

 


الشارقة

كورونا

الامارات

فيروس كورونا

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

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