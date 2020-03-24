اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حاجات لو بتعملها هتبقى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. تجنبها

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
حاجات لو بتعملها هتبقى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. تجنبها فيروس كورونا
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الحالات والإصابات ينصح الأطباء دائما باتباع طرق الوقاية للحد من انتشار المرض والتى تتمثل فى غسل اليدين وتجنب الاختلاط مع التغذية السليمة لتعزيز صحة الجهاز المناعى، ولكن هناك بعض الحالات هم الأكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا نظرا لاتباعهم بعض العادات الخاطئة، وحسب ما ذكره موقع statnews فهى

حاجات لو بتعملها فأنت أكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا
 

1:اذا كنت من المدخنين فأنت أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا ، فهو من الامراض التى تصيب الرئتين والجهاز التنفسى والتدخين يؤثر عليهم ويسبب الضعف والتعب الشديد بهما.

2:من يتناولون الوجبات السريعة ويهملون تناول الأكلات من المنزل يتعرضون لضعف فى الجهاز المناعى وبالتالى يكونوا أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا.

3:من يهملون النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار هم الاكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا ، لأن من أهم طرق الوقاية من المرض هو غسل اليدين بالمياه  والصابون دائما.

4:اهمال تناول الخضراوات والفواكه يعرضك لضعف شديد  فى الجهاز المناعى ، لذلك ينصح يتناول الخضروات والفواكه حيث انها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من الامراض.

5:من يتعرضون للاختلاط والتواجد فى الاماكن المزدحمة هم الاكثر عرضا لضعف الجهاز المناعى والاصابة بفيروس كورونا.

6:اهمال تعقيم اليدين اثناء الخروج من المنزل قد يعرضك لانتقال العدوى والاصابة بفيروس كورونا.

7: من يخرجون من المنزل دون استخدام الكمامة قد يكونوا أكثر عرضا لانتقال العدوى.


كورونا نيوز

الفيروس

العدوى

نصائح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة