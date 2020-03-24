حاجات لو بتعملها هتبقى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. تجنبها

كتبت نهير عبد النبى

منذ انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الحالات والإصابات ينصح الأطباء دائما باتباع طرق الوقاية للحد من انتشار المرض والتى تتمثل فى غسل اليدين وتجنب الاختلاط مع التغذية السليمة لتعزيز صحة الجهاز المناعى، ولكن هناك بعض الحالات هم الأكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا نظرا لاتباعهم بعض العادات الخاطئة، وحسب ما ذكره موقع statnews فهى

حاجات لو بتعملها فأنت أكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا



1:اذا كنت من المدخنين فأنت أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا ، فهو من الامراض التى تصيب الرئتين والجهاز التنفسى والتدخين يؤثر عليهم ويسبب الضعف والتعب الشديد بهما.

2:من يتناولون الوجبات السريعة ويهملون تناول الأكلات من المنزل يتعرضون لضعف فى الجهاز المناعى وبالتالى يكونوا أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا.

3:من يهملون النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار هم الاكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا ، لأن من أهم طرق الوقاية من المرض هو غسل اليدين بالمياه والصابون دائما.

4:اهمال تناول الخضراوات والفواكه يعرضك لضعف شديد فى الجهاز المناعى ، لذلك ينصح يتناول الخضروات والفواكه حيث انها تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من الامراض.

5:من يتعرضون للاختلاط والتواجد فى الاماكن المزدحمة هم الاكثر عرضا لضعف الجهاز المناعى والاصابة بفيروس كورونا.

6:اهمال تعقيم اليدين اثناء الخروج من المنزل قد يعرضك لانتقال العدوى والاصابة بفيروس كورونا.

7: من يخرجون من المنزل دون استخدام الكمامة قد يكونوا أكثر عرضا لانتقال العدوى.