جوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار عالميا.. ويؤكد: كورونا يهاجم الجميع بلا هوادة

كتب محمد شعلان

دعا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى وقف اطلاق النار الفورى على مستوى العالم، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح دول العالم، وغرد جوتيريس فى رسالة له عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "فيروس كورونا لا يهتم بالجنسية أو العرق أو الفصيل أو العقيدة، يهاجم الجميع بلا هوادة.. وفي الوقت نفسه، يحتدم الصراع المسلح حول العالم ويدفع الأكثر ضعفاً الثمن الباهظ، لهذا السبب أنا أدعو إلى وقف إطلاق نار عالميا بشكل فورى".



أنطونيو جوتيريس على تويتر

وكان قد وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رسالة حول الوضع الحالى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى العديد من البلدان، وأكد فى رسالته إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا، وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا.

وأضاف قائلا، وفي الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر والخطر يتزايد وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة، وأكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا - ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين.

وسوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر، ولكن انتشار الفيروس سيصل إلى منتهاه. وسوف تتعافى اقتصاداتنا، وحتى ذلك الحين، يجب أن نعمل معا لإبطاء انتشار الفيروس والاعتناء ببعضنا البعض، فهذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف.

ورغم أن الحالة قد صُنفت على أنها جائحة، فإنها حالة يمكننا السيطرة عليها، ويمكننا إبطاء انتقال العدوى ومنع الإصابة وإنقاذ الأرواح، لكن ذلك سيتطلب إجراءات شخصية ووطنية ودولية لم يسبق لها مثيل، ويجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس، وهذا يعني أن على البلدان أن تتحمل مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، من خلال تنفيذ استراتيجيات احتواء فعالة.