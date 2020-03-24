جهود تطوعية لتنظيم صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرافة بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

شهدت أعمال صرف الرواتب من مكانيات الصرف الآلى بفروع البنوك الحكومية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، تنظيما كبيرا من خلال بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية التى وجه بها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنظيم أماكن انتظار تتوفر فيها شروط العزل والوقاية، وتم وضع مقاعد انتظار متباعدة فى أماكن انتظار ساحات البنوك المتاخمة لماكينات الصرف، كما تطوع عدد من شباب المجلس التطوعى بالمحافظة، فى توعية المواطنين ومنع التكدس وتوزيع القفازات البلاستيكية ومواد التعقيم فور استخدام الماكينة .

وقال المحاسب محمد جمال، مدير فرع بنك مصر بالخارجة، إنه تم التجهيز لصرف الرواتب من ماكينات البنك من خلال تجهيز ساحات انتظار فى كافة المناطق التى تحتوى على ماكينات صرف آلى، كما تم وضع مقاعد انتظار خارج فرع البنك وقصر دخول العملاء على المنتفعين من الخدمات بواقع 3 أشخاص فقط يسمح لهم بالدخول لتنفيذ أعمال لدى الفرع، فيما جرت متابعة أعمال صرف الرواتب بصورة منتظمة ودون أية عوائق، وذلك بالتعاون مع شباب المجلس التطوعى فى تنظيم وتوعية المواطنين بشأن الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بضرورة المتابعة المستمرة، للتأكد من مدي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في جميع القطاعات وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد الزملوط، على تعزيز نقاط التفتيش الامنيه بمداخل المحافظه بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضه والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحه والأمن بنظام النوبتجيات ٢٤ ساعه، وذلك للمساعده والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين.

كما وجه الزملوط بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والتي يتردد عليها المواطنين، وتوفير عدد من المتطوعين بمقارات ماكينات الصرافة الآلية على مستوى المحافظة لمساعدة المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينة، خاصة مع حلول صرف مرتبات الموظفين.