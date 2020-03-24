اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جهود تطوعية لتنظيم صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرافة بالوادى الجديد.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:05 م
جهود تطوعية لتنظيم صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرافة بالوادى الجديد.. صور جانب من تنظيم أعمال صرف الرواتب بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أعمال صرف الرواتب من مكانيات الصرف الآلى بفروع البنوك الحكومية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، تنظيما كبيرا من خلال بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية التى وجه بها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنظيم أماكن انتظار تتوفر فيها شروط العزل والوقاية، وتم وضع مقاعد انتظار متباعدة فى أماكن انتظار ساحات البنوك المتاخمة لماكينات الصرف، كما تطوع عدد من شباب المجلس التطوعى بالمحافظة، فى توعية المواطنين ومنع التكدس وتوزيع القفازات البلاستيكية ومواد التعقيم فور استخدام الماكينة .

جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (1)

وقال المحاسب محمد جمال، مدير فرع بنك مصر بالخارجة، إنه تم التجهيز لصرف الرواتب من ماكينات البنك من خلال تجهيز ساحات انتظار فى كافة المناطق التى تحتوى على ماكينات صرف آلى، كما تم وضع مقاعد انتظار خارج فرع البنك وقصر دخول العملاء على المنتفعين من الخدمات بواقع 3 أشخاص فقط يسمح لهم بالدخول لتنفيذ أعمال لدى الفرع، فيما جرت متابعة أعمال صرف الرواتب بصورة منتظمة ودون أية عوائق، وذلك بالتعاون مع شباب المجلس التطوعى فى تنظيم وتوعية المواطنين بشأن الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

 

جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (5)

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بضرورة المتابعة المستمرة، للتأكد من مدي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد سواء في جميع القطاعات وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (2)

واكد الزملوط، على تعزيز نقاط التفتيش الامنيه بمداخل المحافظه بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضه والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحه والأمن بنظام النوبتجيات ٢٤ ساعه، وذلك للمساعده والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين.

جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (3)

كما وجه الزملوط بتطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والتي يتردد عليها المواطنين، وتوفير عدد من المتطوعين بمقارات ماكينات الصرافة الآلية على مستوى المحافظة لمساعدة المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينة، خاصة مع حلول صرف مرتبات الموظفين.

 
جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (4)
 
جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (6)
 
جهود تطوعية لتنظيم صرف الرواتب من الماكينات بالوادى الجديد (7)

 

 


الوادى الجديد

صرف الرواتب

ماكينات الصرف الالى

اخبار مصر

اخبار عاجلة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى الداخلة بالوادى الجديد يطهرون الشوارع للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:00 ص

التفتيش الصيدلى بالوادى الجديد يحرر محاضر امتناع عن بيع مستلزمات الوقاية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص

محافظ الوادى الجديد يقرر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الإثنين، 23 مارس 2020 09:29 م

تضامن الوادى الجديد تلغى شكاوى المواطنين الورقية وتستبدلها بالإلكترونية

الإثنين، 23 مارس 2020 03:30 م

صور.. حملات فى الوادى الجديد للتوعية من خطر كورونا بوضع ملصقات وتوزيع منشورات

الإثنين، 23 مارس 2020 02:03 م

كمائن على مداخل الوادى الجديد للكشف على الوافدين بجهاز قياس درجة الحرارة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:52 ص

تعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والعمارات السكنية بالوادى الجديد

الأحد، 22 مارس 2020 11:31 م

محافظ الوادي الجديد يتابع جهود المحافظة للتصدى لفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة