جهاز الإحصاء: الرجالة أكتر من الستات فى الصعيد من الجيزة لأسوان

كتب: مدحت عادل

أكدت بيانات رسمية، أن الإحصاءات الخاصة بالتوزيع النسبي لأعداد الذكور والإناث في الوجه القبلي تظهر ارتفاع عدد الذكور مقابل الإناث، وفقا لنتائج التعداد الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت البيانات، أن نسبة النوع بلغت 107.100% لإجمالي إقليم الوجه القبلي لصالح الذكور عام 2017 "تمثل عدد الذكور مقابل مائة أنثى".

وسجل معدل المواليد في إقليم الوجه القبلي نحو 27.4 في الألف، ويلاحظ ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بالرقم المسجل لإجمالي الجمهورية، والذي يبلغ 24.5 في الألف، وأظهرت البيانات، أن معدل المواليد بلغ أقصاه في محافظة أسيوط، حيث بلغ 31.3 في الألف، كما يلاحظ أنها أعلى محافظة يوجد بها نسبة فقراء بين محافظات الوجه القبلي، وفي المقابل بلغت معدلات المواليد إلى أدناها في محافظة الجيزة وبلغت 23.1 في الألف.

وترتفع نسب صغار السن "أقل من 15 سنة"، وانخفاض نسب كبار السن "65 سنة فأكثر"، بمحافظات الوجه القبلي، حيث استحوذت هذه النسبة على 36.6% من إجمالي سكان الوجه القبلي، بالمقارنة بإجمالي الجمهورية والذي بلغ 34.2%، ورجحت البيانات ارتفاع هذه النسبة إلى انخفاض نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة بها وارتفاع معدلات الإنجاب بالوجه القبلي.

وسجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فبراير الماضي، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وبلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة، مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان