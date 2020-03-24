جمارك السويس تفرج عن 594 سيارة بقيمة 113 مليون جنيه خلال فبراير

السويس – السيد فلاح

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر فبراير 2020 عن 414 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى و107 سیارات إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 92 مليون و710 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليون و388 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 20 مليون و784 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 54 مليون و172 ألف جنيه.

وخلال شهر فبراير 2020 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 73 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجارى بقيمة 20 مليون و442 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و705 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 3 ملايين و646 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 180 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و531 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر فبراير 2020 عن 594 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 113 مليون و52 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 63 مليون و703 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير حوالى 43 سيارة، كما تم إعادة تصدير 111 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .