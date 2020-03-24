اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة لصناعة الكحول والجيل المعقم للمستشفيات بأسعار رمزية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:58 م
جامعة بنها تطلق مبادرة لصناعة الكحول والجيل المعقم للمستشفيات بأسعار رمزية مبادرة لصناعة الكحول والجيل المعقم للمستشفيات بأسعار رمزية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشنت جامعة بنها مبادرة طلابية من أسرة طلاب من أجل مصر تهدف إلى تنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وبإشراف الدكتور مصطفى القاضي" عميد كلية طب بنها" والدكتور محمد جودة "وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب" وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلى "رائد الأسرة".

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى صناعة وتوفير الكحول والجيل المعقم للأيدى لجميع العامليين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالى محافظة القليوبية بأسعار رمزية، وذلك فى إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس، كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.

وأعرب "عميد طب بنها" عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التى تنم عن جيل واعى وقيادات مستقبلية مسؤولة، كما أكد على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التى تخدم الوطن وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

كما أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن عدة إجراءات احترازية قامت بها إدارة مستشفى بنها الجامعى بأشراف الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفى منها المرور الدورى والمستمر للتوعية بإخطار انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكيد على اتباع تعليمات وزارة الصحة ف النظافة الشخصية وطرق التعامل مع المرضى وطرق مكافحة العدوى وإجراءات السلامة والصحه المهنيه بجانب تعقيم العيادات الخارجيه بالمستشفيات بالتعاون مع وحده الأزمات والكوارث بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم اخلاء الزائرين والغاء الزيارة من المستشفيات ومنع الزيارة طبقا لقرار وزير التعليم العالى بالتعاون مع الأمن الإدارى حفاظا على صحة المرضى .

وفى سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .


كورونا

اخبار مصر

القليوبية

امن القليوبية

جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة