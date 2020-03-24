توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء 

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطالب أهالى المدينة بتوفير سيارة ماكينة الصرف الآلي المتنقلة لصرف المرتبات لتخفيف الزحام علي ماكينات البنك المتواجد ببئر العبد فى إطار إجراءات تخفيف الزحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا .

وتابع محسن سالم رئيس مدينة بئر العبد مع مدير فرع البنك بالمدينة إجراءات تغذية ماكينات الصرف الآلية بالسيارة المتنقلة لصرف المرتبات والمعاشات ببئر العبد للحد من الزحام علي الماكينات.

وأطلق اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ظهر اليوم الثلاثاء حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية واهالى المدينة .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء ، ان الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسؤولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولاتزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ان فريق طبى متخصص انتهى اليوم من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد .

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبي بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك في اطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبو طويلة وأبو زرعي والعكور والمعنية.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وشهد مكتب بريد مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم حملة تطوعية قادها الشباب، استهدفت تنظيم وقوف الأهالى اثناء عمليات صرفهم للمرتبات والمعاشات والمستحقات من البريد .

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد، إن الحملة فى إطار مبادرة ينفذها الشباب المتطوعين لتقديم الخدمات فى إطار إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشباب هم : عبد الله البلتاجي، واحمد هريدي، وعيد غيث، ومحمود عبد السلام، ومحمود ابراهيم، وايمن سمير، وقاموا بدور التنظيم وترك مسافات امنة بين المترددين على مكتب البريد فى المدينة والذى يعد واجهة يومية للمئات من الاهالى حيث هو مقر الصرف الوحيد للمرتبات والمعاشات والتحويلات المالية وقال ان الشباب خلال عملهم وجهوا رسائل توعوية بطرق اخذ الاحتياطات الآمنة ضد كورونا ، لافتا ان المبادرة تستكمل بعمليات رش وتعقيم ينفذها فريق اخر من الشباب لمنشأت حكومية ومساكن ومحلات وفى الشوارع .

وشهدت مختلف مناطق شمال سيناء حملات شعبية ومبادرات شارك فيها شباب ورموز قبلية استهدفت مؤازرة جهود الدولة فيما تتخذه الأجهزة الر سمية من إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض والحد منه .



توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء