اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:43 م
توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطالب أهالى المدينة بتوفير سيارة ماكينة الصرف الآلي المتنقلة لصرف المرتبات لتخفيف الزحام علي ماكينات البنك المتواجد ببئر العبد فى إطار إجراءات تخفيف الزحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا .

وتابع محسن سالم رئيس مدينة بئر العبد مع مدير فرع البنك بالمدينة إجراءات تغذية ماكينات الصرف الآلية بالسيارة المتنقلة لصرف المرتبات والمعاشات  ببئر العبد للحد من الزحام علي الماكينات.

وأطلق اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ظهر اليوم الثلاثاء حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية واهالى المدينة .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء ، ان الحملة هى مبادرة  يشارك فيها الجميع من جهات ومسؤولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولاتزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ان فريق طبى متخصص انتهى اليوم من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد .

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبي بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك في اطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبو طويلة وأبو زرعي والعكور والمعنية.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وشهد مكتب بريد مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم حملة تطوعية قادها الشباب، استهدفت تنظيم وقوف الأهالى اثناء عمليات صرفهم للمرتبات والمعاشات والمستحقات من البريد .

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد، إن الحملة فى إطار مبادرة ينفذها الشباب المتطوعين لتقديم الخدمات فى إطار إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشباب هم : عبد الله البلتاجي، واحمد هريدي، وعيد غيث، ومحمود عبد السلام، ومحمود ابراهيم، وايمن سمير، وقاموا بدور التنظيم وترك مسافات امنة بين المترددين على مكتب البريد فى المدينة والذى يعد واجهة يومية للمئات من الاهالى حيث هو مقر الصرف الوحيد للمرتبات والمعاشات والتحويلات المالية وقال ان الشباب  خلال عملهم وجهوا رسائل توعوية بطرق اخذ الاحتياطات الآمنة ضد كورونا ، لافتا ان المبادرة تستكمل بعمليات رش وتعقيم ينفذها فريق اخر من الشباب لمنشأت حكومية ومساكن  ومحلات وفى الشوارع .

 

وشهدت مختلف مناطق شمال سيناء حملات شعبية ومبادرات شارك فيها شباب ورموز قبلية  استهدفت مؤازرة جهود الدولة فيما تتخذه الأجهزة الر سمية من إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض والحد منه .

 

توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء (1)
توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء 
 
توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء (2)
توفير ماكينة صراف آلى متنقلة لخدمة أهالى بئر العبد بشمال سيناء 

شمال سيناء

الشيخ زويد

كورونا

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة