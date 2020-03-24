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توزيع "كهرباء القاهرة": لا تعليمات بتحصيل نصف قيمة الفاتورة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 ص
توزيع "كهرباء القاهرة": لا تعليمات بتحصيل نصف قيمة الفاتورة فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، أنه لم يتلق أى تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر أو من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بوقف تحصيل فواتير الكهرباء، موكدا أن عملية التحصيل تتم بشكل منتظم بالشركة.

وأوضح عفيفي فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فاتورة الكهرباء يتم تحصيلها بكامل قيمتها، موضحا أنه لم يتلق أى تعليمات بشأن تحصيل نصف قيمة الفاتورة كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار عفيفى، إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا لجميع العاملين بالشركة و خاصة العاملين بإدارة التحصيل، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس للحفاظ على سلامة العاملين و المواطنين.

وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد أن جميع ادارات التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه تعمل بكامل طاقتها و بشكل منتظم رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ، موكدا أن ادارات التحصيل و الوارادى مستثناه من خفض عدد العمالة بالوزارة.

وأضاف الدستاوى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تحصيل فاتورة مارس التى تعبر عن استهلاك فبراير، لافتا إلى أنه لا توجد أى تعليمات بوقف عملية الكشف أو التحصيل.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

فواتير الكهرباء

كورونا

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