اليوم السابع
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تموين سوهاج: ضبط 400 مخالفة ضد أصحاب المخابز

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
تموين سوهاج: ضبط 400 مخالفة ضد أصحاب المخابز حملة على المخابز - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج ، إنه تم تحرير 400 محضر خلال أسبوع ضد أصحاب  المخابز  على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى ضبط 36 كرتونة مطهرات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بمركز دار السلام  فى حملة تموينية شنتها مديرية التموين لضبط المخالفين تحت اشراف محمد ابراهيم مدير مديرية التموين بسوهاج ، وتم تحرير محاضر للمخالفين وباشرت النيابة التحقيق فى الوقائع.

وأضاف وكيل مديرية التموين لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير محاضر المخابز وهى عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، مشيرا إلى أنه فى مجال الأسواق شملت المحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ولحوم وجزارة وغش تجارى ومواد بترولية ومحال بدون ترخيص وغيرها، كما تم تحرير 100 محضر ضد محلات المستلزمات الطبية  عبارة عن كحول وجوانتيات وكمامات مجهولة المصدر ،مشيرا  إلى أن مديرية التموين تواصل حملاتها اليومية على المخابز والمحلات  لضبط المخالفين .

 كانت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، قد شنت حملة تموينية فى إطار محاربة الغش التجارى وخاصة المستلزمات الطبية والمطهرات وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة منها ضب سمير ش م ى 60 سنة، صاحب محل منظفات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بتخزين كمية من الكلور مجهولة المصدر بدون فواتير بغرض حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السواء وتم ضبط 1000 عبوة كلور زنة الواحدة 1 كيلو، و600 عبوة كلور زنة الواحدة 1050 جراما و 60 عبوة كلور زنة الواحدة 5 كيلوجرامات، بإجمالى وزن 2 طن و50 كيلو جراما.


سوهاج

التموين

المخابز

المطهرات

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