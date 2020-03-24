اليوم السابع
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تقليد جديد فى العدل ..تسليم وتسلم وتكريم بين مساعدى الوزير (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:20 م
تقليد جديد فى العدل ..تسليم وتسلم وتكريم بين مساعدى الوزير (صور) المستشارين عمر مروان وعادل السعيد وتامر الفرجانى
كتب إبراهيم قاسم

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في تقليد جديد بوزارة العدل إجراء مساعدي وزير العدل السابقين والجدد الذين شملتهم حركة التغييرات أمس تسليم وتسلم مهام العمل بيهم ، حيث توجه كل مساعد إلي نظيره الذي اطلعه علي عمل قطاعه وملفاته وموقف كل منها وآليات العمل، ثم توجه الجميع إلي وزير العدل المستشار عمر مروان حيث أقام تكريماً للمساعدين السابقين، ومنح كلاً منهم خطاب شكر علي مجهوداتهم في العمل بالوزارة.

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وعقب ذلك اجتمع الوزير بالمساعدين الجدد، وتناول اللقاء وضع تصور لخطة عمل الوزارة في الفترة القادمة.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، اجرى حركة تغييرات كبيرة أمس الأثنين على مساعديه، حيث قرر ندب المستشارين حسام هشام على صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، وعلاء الدين عبد الحليم سمهان مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، وإبراهيم سيد حسين خلف الله مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوي، وربيع أحمد ربيع مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، وطارق على أحمد كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.

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والمستشارين محمد الفيصل يوسف مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية والدكتور تامر عبد الحميد الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأمل محمود عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

والمستشارين أحمد اسماعيل مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والدكتور شريف الدياسطي مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني لوزير العدل.

 

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وزير العدل يكرم المساعدين

حركة تغيرات وزير العدل

مساعدين وزير العدل السابقين

مساعدين وزير العدل الجدد

وزير العدل

المستشار عمر مروان

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