تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبيبة بدون ترخيص بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

كشفت التحقيقات فى واقعة ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لإنتاج المستلزمات الطبيبة، بدون ترخيص، أن المصنع، يدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولكن صاحب المصنع ويدعي" م ع" لديه سجل تجارى وبطاقة ضربية، والمصنع نشاطه تصنيع عبايات حريمى ومفروشات للعرايس، وعند ظهور فيروس كورونا، قام صاحب المصنع بالعمل فى إنتاج المستلزمات الطبيبة، وقام بتوريد كميات منها لعدد من المستشفيات الخاصة، وتبين أن أغلب المنتجات غير مطابقة للمواصفات، وتم إخطار نيابة مركز منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت حملة من هيئة الرقابة الإداية بالشرقية، والتفتيش الصيادلى بمديرية الصحة ومديرية التموين، قد تمكنت من ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام حملة مشتركة من الرقابة الإدارية والتفتيش الصيادلى بمديرية الصحة، متمثل فى الصيادلة، راند العطار، ورشا عبد الستار، ومحمد عبد الله، ومحمد سعد، ونبيل محمد، من مديرية التموين بالشرقية، بالتنسيق مع العميد عاطف هيكل، رئيس مباحث التموين بالشرقية، من خلال المتابعة والمرور على المصانع، من ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح بالإنتاج به عدد ٢ توب قماش أزرق مخصص لملابس العمليات باجمالى ٣٦٠٠ متر، وعدد ١٥٠٠ بالطو أزرق وعدد ٢٠٠٠ كاب أزرق للراس وعدد ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات وعدد ٥٠٠ ملاية تحت التصنيع وعدد ١٠ ماكينات خياطة تفصيل وعدد ٢ ماكينة خياطة تطريز وجميعهم غير مدون عليهم اية بيانات حيث تم تحريز تلك الكميات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز منيا القمح.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.