تعيين عزت رشاد عميدًا لمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش

كما أعلنت الجامعة عن الاستعداد للإفتتاح لمشروعات الإنشائية والإنتاجية بالجامعة في أعياد تحرير سيناء إبريل القادم بزراعة اشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح تم نقلها من رشيد من انواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسماني والحياني ، وعددها 100 نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين 2.5 الى 3.5 متر، وشراء 11 نخلة منتجة صنف برحي بجودة عالية .

وسبق وأعلنت جامعة العريش فى انطلاق أول مراحل العمل في إنشاء ثاني مبنى لكلية الطب تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالي سيناء .

وتعد جامعة العريش الحكومية من احدث الجامعات التى بدأت العمل فى مصر ومن اهم المشروعات التنموية والتعليمية على ارض سيناء ، وتضم كليات التربية، والعلوم البيئية الزراعية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، ومعهد بحثي للدراسات العليا وهو معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة بمركز بئر العبد، ومقر الجامعة فى حى ضاحية السلام شمال شرق مدينة العريش ،و أنشئت بموجب القرار الجمهوري بتاريخ 25 أبريل 2016، وكانت فى بدايتها فرع لجامعة قناة السويس.

وكان الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة،اصدر قرار بتعيين أسامه عبدالحميد محمد،أمين مركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات بجامعة العريش.