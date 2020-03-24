تعليم دمياط يدشن مبادرة "التعلم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية

دمياط معتز الشربينى

دشنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، مبادرة التعلم عن بعد لكافة المراحل التعليمية (إبتدائى واعدادي وثانوى ، على أن يتم البث المباشر على الموقع من قبل الموجهين العموم والموجهين الأوائل ومعلمين تم اختيارهم ، بالإضافة إلي شرح الموجهون للطلاب كيفية اجراء البحث او المشروع المطلوب منهم، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذلك من خلال الرابط التالى :

https://damiettaeducation.wixsite.com/damiettaeducation

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتفعيل المنصات الإلكترونية التعليمية، لتصل لجميع أبنائنا الطلاب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كما أعلن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، التزام أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء اللجنة العليا لإدارة التعلم عن بعد، واللجان الفرعية بالكليات، والعاملين بالبوابة الإلكترونية بالجامعة وبمركز التقنية، ومركز إنتاج المقررات الإلكترونية، واصلوا العمل على مدار 24 ساعة و بشكل مفاجئ و طارئ، فى محاولة منهم لإنقاذ العام الدراسي مع الحفاظ على سلامة أبنائهم الطلاب وأسرهم.

ونتج عن ذلك رفع أكثر من ألف محاضرة على الإنترنت ما بين محاضرة مكتوبة أو صوتية أو مرئية أو على شكل شرائح أو بأية صورة أخرى بسيطة كانت أو احترافية، و لا يزال العمل جاريا لرفع المزيد من المقررات.