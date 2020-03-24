اليوم السابع
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لمكافحة إنتشار "فيروس كورونا"..

تعقيم مراكز خدمة المواطنين والمؤسسات الحكومية والمزارات الأثرية فى الأقصر (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:06 ص
تعقيم مراكز خدمة المواطنين والمؤسسات الحكومية والمزارات الأثرية فى الأقصر (صور) تعقيم التموين والطب البيطرى للمؤسسات بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى أعمال التعقيم والتطهير المكثفة لكافة المكاتب الإدارية للموظفين بمقر ديوان المديرية ومراكز خدمة المواطنين، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على تعقيم كافة مكاتب الموظفين والإدارات المختلفة ومراكز خدمات المواطنين لتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم العمل على تطهير مقر إدارة تموين بندر الأقصر، ومخازن مديرية التموين بالأقصر، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد وحفاظاً علي أرواح المواطنين وسلامتهم وأسرتهم نادشت المديرية المواطنين بعدم النزول من المنزل لأي سبب من الأسباب، وخاصةً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد لعدم التزاحم والتكدسات.

وأضافت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في حالة وجود أي مشاكل أو شكاوي خاصه بالبطاقات التموينية أو خطابات الخبز أو مخالفة المخابز البلدية ومخالفات الأسواق والمحلات العامة وخلافه، يتم الإتصال علي الارقام الأتية : محمول او واتس ( 01008015959 ) يوسف محمد حسين و( 01005850133 ) شنودة عبد المسيح، من رجال مديرية التموين بالأقصر.

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة، وذلك فى إطار إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر – فى بيان صحفى - أنه تم الإنتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية والتى تضمنت كل من "دير الراهبات و دير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو" بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الأمن الوطنى والشهر العقارى والتضامن الإجتماعى، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وفقاً لخطة تتضمن كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك لضمان إنحسار الفيروس وعدم إنتشاره.

1 تموين الأقصر تعقم مراكز خدمة المواطنين ومقر المديرية
 تعقيم مراكز خدمة المواطنين ومقر المديرية

 

2 الطب البيطرى ينهى تطهير المؤسسات والمزارات الأثرية
تطهير المؤسسات فى الأقصر

 

3 جانب من تعقيم مراكز خدمة المواطنين بالاقصر
 تعقيم مراكز خدمة المواطنين بالاقصر

 


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اخبار المحافظات

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