تعرف على تفاصيل طرح مصانع الإنتاح الحربى مطهرات ومواد تعقيم لمواجهة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالإنتاج الحربي، تفاصيل طرح مصانع الإنتاج الحربي مطهرات ومواد تعقيم وكمامات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أن هناك خطوط انتاج 3 شركات كيماوية تم استغلالها لإنتاج كحول إيثيلي ومنظفات مضادة لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة والذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي على التليفزيون المصرى، أنه تم طرحت المنتجات على منافذ الإنتاج الحربي وعددها 18 منفذا منذ يومين، لافتا إلى أن هناك خط انتاج جديد بمصنع قها ليصبحوا 4 خطوط انتاج وأنه تم تطوير محاليل مقاومة للفيروسات.