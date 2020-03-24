اليوم السابع
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تعرف على إجراءات اتخذها الشحن الجوى للتصدى لـ كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:17 م
تعرف على إجراءات اتخذها الشحن الجوى للتصدى لـ كورونا إجراءات تعقيم للتصدى لفيروس كورونا لشركةُ مطار القاهرةً للشحن الجوى
كتب أحمد مصطفى

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واصلت شركةُ مطار القاهرة للشحن الجوى إجراءاتها الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا عبر سلسلة من الإجراءات والتى عظمتها بقرارها بتخفيض العمالة المتواجدة بمواقع العمل بنسبة تصل إلى 50%.

وقالت مصادر بالشركة لـ"اليوم السابع": "ندرك جيدًا أننا في ظروف صعبة وأمام حالة فريدة من نوعها، وبما أننا لا نملك علامات واضحة لما تجري اليه الأمور مستقبليًا؛ فقد قمنا بتحليل الاحداث الراهنة التي تدور حولنا والتي كان آخرها صدور بيان من رئيس مجلس الوزراء المصري بتعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية باستثناء حركة طيران البضائع بداية من ظهر يوم الخميس المقبل حتى 31 من مارس المقبل 2020 بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الشركة مجموعى إجراءات للحد من انتشار الفيروس وتأمين كل الطرود الواردة أو المسافرة والتأكد من خلوها بل والحفاظ عليها من أن يصل إليها أى فيروس حيث تم التنبيه على  جميع العاملين بجميع المواقع بالشركة خاصة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع البضائع الواردة والصادرة والمتعاملين مع المترددين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بتوخي الحرص والحذر الشديدين أثناء التعامل مع كل هذه المتغيرات والمؤثرات، منها:

- الإنتباه إلي المكان الذي تعمل فيه لتقليل خطر التعرض لنفسك وللآخرين.

- دع مديرك يعلم ما يدور من مستجدات قد تطرأ علي عمليات تداول الطرود وأيضًا ما قد يطرأ علي المتعاملين من حولك.

- العمل على تقليل أعداد من يفترض وجودهم داخل المكاتب الإدارية وداخل ساحات الإفراج الجمركي لأن ذلك سوف يقلل بشكل فعال من خطر التعرض وانتشار الفيروسات وأيضًا تقليل الاجتماعات.

- الحفاظ على مسافة آمنة لاتقل عن ستة أقدام (حوالي مترين) عن الأشخاص وبعضهم البعض.

- إذا كنت مريضًا أو لديك أي من الأعراض الرئيسية المرتبطة بمرض فيروس كورونا فيرجي إخطار مديرك والبقاء في المنزل حتي تتعافي تمامًا.

- إذا كنت قادماً من خارج البلاد فعليك عدم الحضور إلى مقر الشركة وعليك التوجه بعد الوصول إلى  أراضي الوطن بمدة لا تزيد على 24 ساعة التوجه إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة وإحضار شهادة تفيد بخلوك من المرض

إلغاء جميع الرحلات والمتعلقة بسفر موظفينا بما في ذلك المؤتمرات والدورات التدريبية داخليًا وخارجيًا.

واتخاذ التدابير الوقائية والتي تتمثل في تطهير أماكن التردد والتعامل بإستخدام المطهرات ووسائل التعقيم المناسبة والقفازات الواقية والكمامات.

كذلكً توفير وحدات لتطهير الأيدي بكل المواقع وسنقوم بزيادة أعدادها طبقًا للمتغيرات التي نراها وفقًا للمستجدات.

مع توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة لجميع العاملين والعملاء، وسيتم استبعاد المشتبه بإصابتهم ومنعهم من الاختلاط بموظفينا للحد من انتشار الفيروس.

 

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مطار القاهرة

الشحن الجوى

التصدى لكورونا

كورونا

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