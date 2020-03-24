اليوم السابع
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تعديل مواعيد العمل بالبريد لتبدأ من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:21 م
تعديل مواعيد العمل بالبريد لتبدأ من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.
 
وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً. 
 
كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.
 
وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من مكاتب البريد يصل الي 5.61 مليون مستفيد في نوفمبر 2019 مقارنة ب 5.48 مليون أكتوبر 2019 و 5.76 مليون مستفيد في نوفمبر 2018. 
 
وذكر التقرير، أن متوسط عدد السكان المخدرمين بمكتب بريد يصل إلى 25.6 الف بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 25.03 الف في أكتوبر 2019 و 23.20 الف في نوفمبر 2018.  
 
كان  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد لليوم السابع في وقت سابق،  أن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ستعمل فى مواعيدها الرسمية، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المالية فقط، أما الخدمات الحكومية والبريدية ستتم أونلاين عبر بوابة الهيئة القومية للبريد، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بوقف التجمعات لوقف انتشار فيروس كورورنا (COVID 19).
 
وأوضح طلعت، أن الخدمات المالية مثل صرف المعاشات و الحوالات و إعانات العمالة اليومية يمكن للمواطن الحصول عليها من شباك البريد، أما الخدمات الحكومية سيتم تقديمها اونلاين.
 
 

مواعيد عمل مكاتب البريد

الهيئة القومية للبريد

تعديل المواعيد

صرف المعاشات

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