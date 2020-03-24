اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:51 م
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تطهير مركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية فى الغربية (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:44 م
تطهير مركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية فى الغربية (صور) خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية
الغربية عادل ضرة

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نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، خطة التطهير بمقار مركز توزيع الأسئلة للدبلومات الفنية، بمقر مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، كما تم تطهير المدرسة بالكامل، حيث شملت جميع الفصول والحجرات الإدارية والقاعات والمكتبة والحمامات، كما تم تطهير إدارة الموهوبين الملحقة بالمدرسة أيضا. 

وذلك استمراراً لتنفيذ خطة التطهير التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالغربية،تحت إشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومعاونوة محمد حموده، مدير إدارة أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية.

وتوجهت الحملة لمدرسة عمرو بن العاص بمنطقة سيجر، لتطهير لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس التجارية، حيث تم تطهير الحجرات والمكاتب الإدارية والأمن والحاسب والإحصاء، وتم الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة باللجنة، ثم تم تطهير المدرسة بالكامل كإجراء احترازي ليشمل كافة حجرات وفصول ومكاتب المدرسة.
 
كما نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، آلية قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على ديوان المديرية، من الجماهير والمعلمين وأولياء الأمور، كخطوة استباقية لضمان سلامة العاملين والمترددين على الديوان، وحفاظاً على الصحة العامة والسلامة للجميع، للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
يأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحرصاً على أمن وسلامة جميع العاملين بالتربية والتعليم، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
 
من ناحيته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم إجراء قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم توفيرها بالمديرية لضمان عدم انتقال العدوى بين العاملين والمترددين على الديوان، مشيرا أنه سيتم تطبيقه بصفة دائمة داخل الديوان اعتباراً من اليوم كإجراء وقائي واحترازي.
 
وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر ، ببدء إجراءات قياس الحرارة لجميع العاملين والمترددين على الإدارات وبصفة دورية ومستمرة.
 
وعلى هامش ذلك، تم اليوم تننفيذ خطة التطهير بمقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، بمقر مدرسة علي مبارك الابتدائية، كإجراء احترازي وقائي.
 
من ناحيه نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة تطهير مقار لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الصناعية والزراعية، داخل مدرسة طنطا الفنية الميكانيكية، كما تم تطهير لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي، بمقر مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بطنطا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم تطهير دار رعاية المسنين بشارع حسن حسيب بطنطا.
 
 
وكان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ببدء حملة التطهير لجميع المدارس عقب انتهاء يوم العمل منذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى جميع الإدارات النوعية التابعة للدواوين.
 
 
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (4)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (4)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (5)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (5)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (6)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (6)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (7)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (7)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (8)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (8)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (12)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (12)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (16)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (16)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (18)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (18)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (19)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (19)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (20)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (20)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (22)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (22)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (23)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (23)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (24)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (24)

خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (27)
خطة التطهير بمركز توزيع أسئلة وكنترول الدبلومات الفنية (27)
 

 


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