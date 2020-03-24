اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تصدير 115 طن تقاوى علف و6 ملايين بذرة طماطم خلال 7 أيام

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:00 ص
تصدير 115 طن تقاوى علف و6 ملايين بذرة طماطم خلال 7 أيام وزارة الزراعة - تقاوى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تمت الموافقة على تصدير 600 فسيلة نخيل و115 طن تقاوى علف وبرسيم حجازى وبرسيم مصرى وذرة مكانس، والموافقة على تصدير 6 ملايين بذرة تقاوى طماطم الأسبوع الماضى، مؤكدا أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية وعضو اللجنة بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 500 فسيلة نخيل برحى بطول لا يزيد عن متر خشب طولى وذلك لدولة تايلاند وتصدير 100 فسيلة نخيل برحى إلى البانيا، والموافقة على تصدير 10 طنا من تقاوى علف حشيشة السودان و30 طنا تقاوى ذرة مكانس للعراق، وتصدير 5 طن تقاوى برسيم حجازى للسعودية .

وأضاف محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية وعضو اللجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه من ضمن الموافقات تصدير 20 طنا من تقاوى البرسيم المصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و 50 طنا من تقاوى البرسيم المصرى إلى هولندا، بالإضافة إلى تصدير 6 ملايين بذرة تقاوى طماطم إلى تركيا، مؤكد أن الشتلات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التى تطلبها دول التصدير .

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


تصدير التقاوى

بذور الطماطم

الحاصلات الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الزراعة تواصل تطهير مؤسسات الدولة مجانا للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:28 ص

وزير الزراعة تطوير منظومة منافذ التسويق والاستفادة من مصانع التغذية المدرسية

الإثنين، 23 مارس 2020 11:06 ص

الزراعة: 5 لجان تطمئن على محصول القمح بعد موجة الطقس السيئ

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص

الزراعة: حملات مرورية يومية على البطاطس لزيادة الإنتاج .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 مارس 2020 05:00 ص

الزراعة: حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات لضبط المحظور ومجهول المصدر

الأحد، 22 مارس 2020 01:44 م

الزراعة: تحصين 2.5 مليون طائر ضد الأنفلونزا ومعاينة 1167 مزرعة

الأحد، 22 مارس 2020 01:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة