تصدير 115 طن تقاوى علف و6 ملايين بذرة طماطم خلال 7 أيام

كشف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تمت الموافقة على تصدير 600 فسيلة نخيل و115 طن تقاوى علف وبرسيم حجازى وبرسيم مصرى وذرة مكانس، والموافقة على تصدير 6 ملايين بذرة تقاوى طماطم الأسبوع الماضى، مؤكدا أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية وعضو اللجنة بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على تصدير 500 فسيلة نخيل برحى بطول لا يزيد عن متر خشب طولى وذلك لدولة تايلاند وتصدير 100 فسيلة نخيل برحى إلى البانيا، والموافقة على تصدير 10 طنا من تقاوى علف حشيشة السودان و30 طنا تقاوى ذرة مكانس للعراق، وتصدير 5 طن تقاوى برسيم حجازى للسعودية .

وأضاف محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية وعضو اللجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنه من ضمن الموافقات تصدير 20 طنا من تقاوى البرسيم المصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و 50 طنا من تقاوى البرسيم المصرى إلى هولندا، بالإضافة إلى تصدير 6 ملايين بذرة تقاوى طماطم إلى تركيا، مؤكد أن الشتلات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التى تطلبها دول التصدير .

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.