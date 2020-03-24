ترامب يحذر الكونجرس من ألاعيب السياسة فى أزمة كورونا

كتبت رباب فتحى

أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الاثنين أمرًا تنفيذيًا وقع عليه يحظر تكديس المعدات واللوازم الطبية المستخدمة في علاج فيروس كورونا والوقاية منها.

وقال في مؤتمر صحفى ، إن الأمر "سيمنع تكديس المعدات واللوازم الطبية الحيوية ، مثل مطهرات اليد ، وأقنعة الوجه ، ومعدات الحماية الشخصية".

ويهدف الأمر التنفيذي أيضًا إلى منع التلاعب بالأسعار على الموارد الصحية والطبية الحرجة.

قال ترامب إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستصنف بعض العناصر على أنها "نادرة" وستكون جريمة تخزين تلك العناصر جريمة.

قال ترامب: "بكل بساطة ، لن نسمح لأي شخص باستغلال معاناة المواطنين الأمريكيين لتحقيق أرباحهم الخاصة".

وأكد الرئيس ترامب إن الكونجرس يجب أن "يتكاتف معًا لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ كما هو مكتوب وتجنب لعب أي ألعاب حزبية أخرى ... وأعتقد أن هذا يحدث. تلقيت مكالمة قبل قليل. أعتقد أنهم يقتربون من هذا."

وقال النائب العام وليام بار إن وزارة العدل قد شاهدت بعض الأدلة على الاكتناز وتضخم الأسعار على الموارد الصحية والطبية التي تم التصريح بها بموجب قانون إنتاج الدفاع.

وقال بار إن الأمر التنفيذي الجديد ينص على "سلطة معالجة ، إذا لزم الأمر ، اكتنازاً يهدد توريد تلك الموارد الصحية والطبية الضرورية".

وقال أيضا إن هذا لن يؤثر على الأمريكيين الذين قاموا بتخزين ورق التواليت وغيرها من الضروريات.

وقال في المؤتمر الصحفي "أريد أن أشدد على أننا لا نتحدث عن المستهلكين أو الشركات التي تخزن الإمدادات لعملياتها الخاصة". "نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يحتجزون هذه السلع والمواد على نطاق صناعي بغرض التلاعب بالسوق وتحقيق الأرباح في نهاية المطاف. إذا كان لديك كمية كبيرة من ورق التواليت في منزلك ، فهذا ليس شيئًا يجب أن تقلق حول.

وكان افتتح الرئيس ترامب يوم الاثنين الإحاطة اليومية حول فيروس كورونا من خلال ما كتبه فى تغريدة على توتير حول الأمريكيين الآسيويين ، وهي رسالة تأتي بعد أيام من وصف الفيروس بأنه "فيروس صيني" ، وفقا لسى إن إن.

وقال "من المهم جداً أن نحمي مجتمعنا الأمريكي الآسيوي في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم حماية كاملة. إنهم أناس رائعون. وانتشار الفيروس ليس خطأهم بأي شكل. إنهم يعملون عن كثب معنا للتخلص منه. سننتصر معا ، إنه أمر مهم جدا".

ولوحظ أن ترامب استخدم عبارة "هم" و "نحن" عند الإشارة إلى الأمريكيين الآسيويين.