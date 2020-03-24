ترامب يجيب علي تساؤلات الأمريكيين حول كورونا فى لقاء بالفيديوكونفرانس

كتبت: نهال طارق

تجري قناة فوكس نيوز الامريكية مقابلة حصرية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأعضاء فريق مكافحة وباء كورونا في البيت الابيض اليوم لمناقشة المستجدات بشأن الوضع في الولايات المتحدة فى ظل انتشار وباء كورونا وسيتم اللقاء الحصري للشبكة الاخبارية عن طريق استخدام تقنيات التكنولوجيا من الفيديو كونفرانس او وسائل التواصل الاجتماعي.

من المقرر أن يجيب ترامب وفريقه على الأسئلة النصية والفيديو التي يرسلها المواطنيين إلى حسابات شبكة فوكس نيوز على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تلك المرسلة عبر البريد الإلكتروني مباشرة اثناء المقابلة، كما سيقدمون شرحا مفصلا عن كيفية تعامل البيت الأبيض مع الأزمة المتزايدة.

وفي نفس السياق وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الى اكثر من 42 ألف حالة وتوفي منهم 517 حالة، وتتواجد معظم الاصابات في ولاية نيويورك.

باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو "نحن في الحجر الصحي"، مؤكدا أنه "الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن نتخذه".

بينما على النطاق العالمي تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في ووهان في الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى