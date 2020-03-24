ترامب: قدمنا ملايين الأقنعة وأجهزة التنفس للولايات المتضررة من كورونا

وعلى جانب أخر قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يدع صانع الطائرات بوينج ينهار نتيجة للتعطيلات الاقتصادية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وقال ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز "لن ندع بوينج تنهار، علينا أن نساعدهم مؤقتا. لن يكون لفترة طويلة، بل مؤقتا."

وأضاف، "وسيدفعون فائدة ومن المرجح أن يعطوا أسهما فى شركتهم لشعبنا، لدافعى الضرائب فى بلدنا، لمواطنينا."

و على صعيد أخر، قال مسئولون بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، أجريا مؤتمرا بالهاتف، اليوم الثلاثاء، مع مستثمرى سوق الأسهم الأمريكية للتباحث بشأن الاقتصاد الأمريكى.

شارك فى المؤتمر، مسئولون تنفيذيون من بينهم دان لويب من ثيرد بوينت، وستيف شوارزمان من بلاكستون، وروبرت سميث من فيستا إكويتى، وجيف سبريتشر من بورصة إنتركونتننتال/بورصة نيويورك للأسهم وبول تيودور جونز من جست كابيتال.