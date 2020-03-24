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تجديد حبس متهمة بخطف زوجها بمساعدة عشيقها بمدينة نصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:19 م
تجديد حبس متهمة بخطف زوجها بمساعدة عشيقها بمدينة نصر جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بخطف زوجها بمساعدة عشيقها، لإجباره على التنازل عن ممتلكاته، ما دفعه لمحاولة الهرب، ولكنه سقط من الطابق الـ11 جثة هامدة.

وكان مسن لقى مصرعه إثر قفزه من الطابق الـ11 فى مدينة نصر، هربًا من زوجته وعشيقها بعدما خطفاه فى إحدى الشقق لإجباره على التنازل عن ممتلكاته لها، والتوقيع على إيصالات أمانة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا بسقوط رجل مسن يبلغ من العمر 80 عامًا من شقة بالطابق الـ 11 جثة هامدة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه توفى نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة وسقوطه من شقة يسكنها عامل، وبالانتقال وضبط المتهم اعترف بانه اتفق مع عشيقته زوجة المجنى عليه على خطفه.

وكشفت التحريات عن أن المتهمة تمكنت من الهرب، عقب قيام زوجها بالقفز من شقة عشيقها بالطابق الـ11 فى منطقة مدينة نصر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمة، وأمرت نيابة أول مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار المتهمة وعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى.

 

 


مدينة نصر

مصرع مسن في مدينة نصر

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