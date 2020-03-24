اليوم السابع
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تأجيل جميع جمعيات الشركات القابضة للكيماويات بسبب كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:31 م
تأجيل جميع جمعيات الشركات القابضة للكيماويات بسبب كورونا عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تقرر تأجيل كل جمعيات الشركات التابعة التى لم تنعقد كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، لا سيما أن الفيروس يمثل تحديًا كبيرًا وقد يتنشر أكثر من ذلك.
 
أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع"، الجمعيات التى سبق عقدها وآخرها اليوم، وهى جمعيات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وسيجوارت، تمت باجراءات احترازية وكمامات ومعقمات واتخاذ تدابير حمائية ، لافتا أن مسالة عقد الجمعيات العامة بالفيديو كونفرانس يحتاج لتغيير النظم الاساسية لشركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 ، لأن الجمعيات العامة العادية وغير العادية تعقد حضوريا .
 
وأشار إلى أن شرط  انعقاد الجمعيات قبل 31 مارس، يعتبر غير ملزم فى ظل انتشار الفيروس وما يمثله من خطورة تتطلب تنفيذ تعليمات الدولة فى هذا الشأن حرصا على العاملين.
 
مما يذكر أنه لن يتم عقد كل جمعيات شركات قطاع الاعمال العام لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا ، فى حين يتم عقد جمعيات الشركات الخاضعة لقانون 159 بالفيديو كونفرانس، ولن يتم عقد جمعيات شركات المكس للملاحات والنصر للملاحات وسيناء للمنجنيز، والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وسيجوارت وتقرر تأجيل بقية الشركات.

القابضة الكيماوية

الجمعيات العمومية

عماد الدين مصطفى

قطاع الاعمال العام

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