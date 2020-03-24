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بيل جيتس: الإغلاق كارثة لاقتصاد أمريكا ولكن لا يوجد حل وسط

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:13 م
بيل جيتس: الإغلاق كارثة لاقتصاد أمريكا ولكن لا يوجد حل وسط بيل جيتس
كتبت: نهال طارق

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قال بيل جيتس احد مؤسسي شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أضاعت فرصتها لتجنب عمليات الإغلاق الإلزامية لأنها لم تتصرف بالسرعة الكافية لمواجهة وباء كورونا، وفقا لما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ونصح المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء الولايات المتحدة السكان في الأيام الماضية بالبقاء في منازلهم في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس الذي أصاب ما لا يقل عن 46500 شخص.

كما طلبت العديد من الولايات بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن العاصمة ، إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية مؤقتًا. ونتيجة لذلك ، ارتفعت مطالبات البطالة وتضرب الأسواق أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ومن جانبه قال ترامب إنه يريد أن تفتح الشركات بحلول عيد الفصح ، 12 أبريل ، لتخفيف الأثر الاقتصادي مما دفع عدد من المسئولين في الحكومة بانتقاد هذه الدعوات محذرين من أن إعادة الأشخاص إلى العمل سيؤثر سلبا على نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى المزيد من الوفيات.

على الرغم من هذا قال بيل جيتس ان العزلة الذاتية ستكون "كارثية" للاقتصاد ، ولكن في الحقيقة لا يوجد حل وسط.، واقترح إغلاق ستة إلى 10 أسابيع.

ووفقا للتقرير يعتقد بيل جيتس أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدرات اختبار COVID-19 ، قائلا: "فيما يتعلق بالاختبار ، ما زلنا لا نخلق هذه القدرة ونطبقها على المحتاجين". "يجب أن يتم تنظيم الاختبار ، ويجب إعطاء الأولوية. هذا أمر فائق السرعة. "

 

 


الولايات المتحدة

بيل جييتس

ترامب

وباء كورونا

مايكروسوفت

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