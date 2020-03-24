بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 4.17% رابحاً 193.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4824.29 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.11% رابحاً 252.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5200.67 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.84% رابحاً 73.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.84 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.55%، رابحاً 100.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.04 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 253.5 مليون سهم بقيمة 64 مليون دينار كويتى عبر 15.7 ألف صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 6%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "شركة منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.35%، تليه شركة طيران الجزيرة بنسبة 12.94%، ثم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 11.46%، فيما تصدر سهم "شركة جياد القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.59% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 14.25%، ثم شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 11.91%.

وف سياق آخر قررت إدارة بورصة الكويت، استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، وسيتم تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية وتشمل استمرار التداول فى السوق الرسمى كالمعتاد، وإيقاف كل من نقل الملكية، التنفيذ الجبرى، الصفقات المتفق عليها، نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين للحفاظ على سلامة المتعاملين.