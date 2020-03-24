اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:12 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 122

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:04 م
بلجيكا تسجل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 122 العالم يواجه فيروس كورونا
هند المغربي

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أعلنت الهيئة الصحية فى بلجيكا اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 122 وفق موقع روسيا اليوم.

وأكدت الهيئة، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى بلجيكا 34 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الكلى للوفيات إلى 122.

وأضافت الهيئة، أنه من المؤكد، حتى الآن، إصابة 4269 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى بلجيكا، بعد أن تم تأكيد إصابة 526 شخص بالفيروس".

ولفتت الهيئة إلى أن "60 شخصا ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس تمكنوا من مغادرة المستشفى، فيما يتواجد حتى الآن 1.859 شخص فى المستشفى".

وكانت السلطات البلجيكية اتخذت، مؤخرا، قرارا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهى والملاهى الليلية، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى ظهر بالصين أواخر العام الماضى، والذى صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من مارس الجارى، "جائحة"، 380 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 16 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من شفى من الإصابة مئة ألف شخص حول العالم.


بلجيكا

كورونا

ضحايا كورونا

مصابين كورونا

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