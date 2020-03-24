اليوم السابع
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بلاش أفورة فى استخدام الكلور.. اعرف اضراره على جهازك التنفسى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:18 م
بلاش أفورة فى استخدام الكلور.. اعرف اضراره على جهازك التنفسى ضيق التنفس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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خلال الفترة الماضية وبعد تفشي فيروس كورونا، شهدت وسائل التواصل الإجتماعي رسائل صورتية تتبني استخدام الكلور علي الأسطح وكل مكان في المنزل والعمل ووسائل المواصلات 

بالفعل يحتوى الكلور على بعض الخصائص التى تقتل الفيروسات والجراثيم ولكن الاستخدام الخاطئ له يعرضك لمشاكل صحية أخرى ابرزها مشاكل الجهاز التنفسى.

وحسب ما ذكره موقع ncbi فأن هناك أضرار عديدة للافراط فى استخدام الكلور واستنشاقه ومنها:

اضرار الافراط فى التعقيم باستخدام الكلور المركز

 

1:استنشاق الكلور يسبب تهيج شديد فى الشعب الهوائية .

2:ضيق شديد فى التنفس.

3:صوت صفير فى الجهاز التنفسى نتيجة الاختناق.

4:صعوية شديدة فى التنفس مع السعال المستمر.

5:التهاب وتورم فى الحنجرة.

6:تهيج والتهاب شديد فى العين.

7:التهاب وتهيج البشرة.

8:نتيجة الاختناق الشديد قد تتعرض لفقدان الوعى.

لذلك يجب قبل استخدام الكلور اتباع بعض نصائح الوقاية وابرزها

نصائح قبل استخدام الكلور
 

1:يجب أن تخففى الكلور بالمياه ،بمقدرا كوب كلور أمام عشر أكواب من المياه.

2:قبل أن تستخدمى الكلور عليكى بارتداء القفازات المطاطية والكمامة .

3:استخدمى الكلور فى الاماكن التى يوجد بها تهوية حتى لا تتعرضى لللاختناق.

4: ابتعدى عن خلط الكلور بأى مواد منظفة أخرى، فقد ينتج عنه مواد سامة.

 

 


كورونا نيوز

ضيق التنفس

الكلور

التعقيم

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